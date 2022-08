Sonic Origins – Patch 1.04 behebt kritische Fehler für Sonic 2 & Sonic & Knuckles

Das betrifft insbesondere einen kritischen KI-Bug, bei dem Tails in Sonic the Hedgehog 2 aus dem Bildschirm verschwunden ist und nicht mehr zurückkehren konnte. Ferner wurde im Museum die Zuordnung von Musik korrigiert, die manchmal falsch abgespielt wurde.

Mit dem Versprechen, die Sonic Origins Sammlung zu dem zu machen, was sich die Fans von Anfang an erhofft haben, ist aktuell der Patch 1.04 erschienen. Dieser behebt ein paar kritischen Fehler in Sonic 2 und Sonic & Knuckles.

