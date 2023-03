Deutet sich eine Fortsetzung zu God of War Ragnarök an?

Denkbar wäre, dass sich ein Spin-Off und brandneues Spiel in Arbeit befindet, denn nach dem letzten Erfolg von God of War wird Sony sicherlich nicht so einfach davon ablassen. Denkbar wäre aber auch, dass sich Prendergast auf die geplante TV-Serie bezieht, die sich ebenfalls in Produktion befindet.

Zwar versuchte man das Gespräch anschließend in eine andere Richtung zu lenken, die Fans hakten aber umgehend nach, worauf Prendergast damit konterte, dass er „nur wenig“ weiß und an eine Verschwiegenheitsverpflichtung gebunden ist.

What do you think?