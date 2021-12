Diablo 2: Resurrected – Großes Balance Update 2.4 im nächsten Jahr

Blizzard hat ein umfangreiches Balance-Update für Diablo 2: Resurrected angekündigt, das man im neuen Jahr veröffentlicht.

Mit dem Patch 2.4 wird Diablo 2: Resurrected konsequent weiterentwickelt, in dem man zahlreiche Verbesserungen für die Spielbalance und sinnvolle Änderungen an Gegenstand-Werten umsetzt. Dazu schreibt Blizzard:

„Seit dem Start von Diablo II: Resurrected haben Fans gelobt, dass die neue Version dem klassischen Erlebnis von Diablo II treu bleibt. Trotzdem würden sie gern Änderungen sehen, damit ihre bevorzugten Klassenbuilds noch unterhaltsamer und vielseitiger werden. Wir haben uns das Feedback angesehen und werden auch in Zukunft eng mit unserer Community und Content Creators von Diablo zusammenarbeiten, um das umzusetzen. Patch 2.4 wird zahlreiche Änderungen an Fertigkeiten für alle Charakterklassen mit sich bringen. Das Ziel dabei ist, die Vielseitigkeit von Builds und die Klassenidentitäten zu erweitern.“

Das Update 2.4 umfasst dazu auch neue Rezepte für den Horadrimwürfel, Änderungen an Setgegenständen, neue Runenwörter und Verbesserungen für Söldnergefährten. Mit den neuen Rezepten kann man zum Beispiel Setgegenstände verbessern, wodurch sich mehr Möglichkeiten für Gegenstandsbuilds eröffnen. Die Gegenstandsänderungen betreffen schwächere Sets, sodass Spieler angeregt werden, sich auf die Jagd nach unvollständigen und vollständigen Gegenstandssets zu machen.

Neue Runenwörter werden ebenfalls hinzugefügt, um die Änderungen an Klassenfertigkeiten und Söldnern zu unterstützen, die neue Builds aufpeppen und Anreize bieten sollen, damit man Söldner rekrutieren kann, die man vorher nicht in Betracht gezogen hat.

Ganz oben bei den neuen Features steht allerdings die erste Ranglistensaison, die ebenfalls Anfang nächsten Jahres geplant ist. Spieler können damit um einen der höchsten Plätze in der Bestenliste kämpfen und eine Reihe von einzigartigen Runenwörtern freischalten, die nur hier erhältlich sind. Am Ende der Saison werden Ranglistencharaktere in eine von der Rangliste unabhängige Version des Spiels übertragen, wo Sie sie bis zum Start der nächsten Saison spielen können, die neue Belohnungen mit sich bringt.

Weitere Details zum Update 2.4 können auf der offiziellen Seite nachgelesen werden.