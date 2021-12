Horizon Forbidden West – Trailer stellt die neuen Maschinen vor

Am 18. Februar 2022 soll der langersehnte Nachfolger des PS Exclusives Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West für Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Das große Highlight der Serie, die von den ehemaligen Killzone-Machern Guerilla Games entwickelt wird, sind natürlich die Robo-Dinos. Schon im ersten Teil gab es eine ganze Reihe verschiedener Arten mit eigenen Verhaltensmustern zu bestaunen und bekämpfen. Der zweite Teil möchte hier noch eine ganze Schippe drauflegen. In einem neuen Trailer, der zuerst auf dem Playstation Blog erschienen ist, könnt ihr euch einen Eindruck von einigen der neuen Maschinen machen.

Ein Ökosystem der Roboter

Schon in den ersten Trailern war abzusehen, dass die mechanische Tierwelt von Horizon Forbidden West einige Neuzugänge einführen wird. Auf das riesige Robo-Mammut freuen sich Spieler schon seit der Ankündigung. Der neue Trailer zeigt viele verschiedene Arten in ihren (un)natürlichen Lebensräumen. Die Verbindung aus Natur und Technik weiß dabei einmal mehr zu begeistern. Neben dem eingangs erwähnten Mammut ist eine riesige Klapperschlange, solarbetriebene Flugsaurier und andere Kolosse zu sehen. All diese Kreaturen werden natürlich auch wieder ganz eigene Strategien erfordern, wenn sie sich Protagonistin Aloy in den Weg stellen.

Ein wichtiger neuer Part soll im neuen Ableger auch die Unterwasserwelt werden. Passend dazu zeigt der Trailer auch ein paar der riesigen Unterwassermaschinen, die unter der Oberfläche lauern. Viele der Robosaurier im Spiel können auch wieder gezähmt und zur Fortbewegung genutzt werden. Dies tun allerdings auch andere Fraktionen, weshalb uns hier ein paar neuartige Kämpfe ins Haus stehen dürften. Neben den Maschinen erlaubt der Trailer außerdem ein paar Einblicke in die neue Open World, die mit allerlei verschiedenen Biomen wie Wäldern, Wüsten und offenen Grasflächen aufwartet und wirklich fantastisch aussieht. Auch die riesigen Ruinen laden förmlich zum Erkunden ein.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar für PS4 und PS5. Den Trailer könnt ihr euch hier unten ansehen: