Diablo 4 – Morgen startet eine neue Endgame-Herausforderung mit tollen Belohnungen

Ab dem 5. März ist die neue Herausforderung in Diablo 4 verfügbar. Die Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass ihr Weltstufe IV erreicht haben müsst. Reist dann zum südwestlichen Hafen in Gea Kul, wo ihr das Horn der Prüfungen am Ende des längsten Docks findet. Wenn ihr dieses aktiviert, könnt ihr die Herausforderung betreten. Dabei handelt es sich um einen nichtlinearen Dungeon, der ziemlich genau eine Woche lang immer dasselbe Layout aufweist. Ihr habt jeweils acht Minuten Zeit, um so viele Beweise der Macht wie möglich zu sammeln und Truhen zu öffnen. Eure Leistung könnt ihr dann auf der Bestenliste vergleichen.

Diablo 4 ist im Juni 2023 gestartet. Aktuell läuft die Saison des Konstrukts, in der Spieler einen kleinen, mechanischen Begleiter bekommen. Jetzt steht ein weiteres Update vor der Tür, das sich vor allem an erfahrene Spieler richtet und eine neue, wiederkehrende Herausforderung im Endgame bieten soll.

