Fallout 5: Fans sollten die TV-Serie schauen

Wer ungeduldig auf Fallout 5 wartet, der sollte einen Blick auf die kommende Fallout TV-Serie von Amazon werfen. Möglicherweise findet man hierin genau das, was man sucht.

Bis zum nächsten großen Fallout-Game werden sicherlich noch einige Jahre vergehen. Bethesda arbeitet derzeit an Starfield, während das nächste große Projekt The Elder Scolls VI wird. Bis dahin müssen sich die Spieler die Zeit in Fallout 76 vertreiben oder die TV-Serie schauen.

Fallout TV-Serie ist fast wie Fallout 5

Diesen Tipp hat der Executive Producer der Serie, Jonathan Nolan, wonach die Serie in Relation zu den Spielen und die Spiele jeweils in Relation zueinander stehen. Dies ist auf die kreative Freiheit von Fallout zurückzuführen, anders als die meisten Filme oder Serien, die einzelne Geschichten für sich erzählen. Die Serie kommt somit dem sehr nahe, was man von Fallout 5 erwarten würde.

Gegenüber Total Film sagte Nolan:

„In meiner Karriere kommt Fallout der Arbeit, die wir bei der Adaption von Batman geleistet haben, am nächsten, wo es im Batman-Universum so viel Geschichten zu erzählen gibt, dass es keine kanonische Version davon gibt, und es einem freisteht, seine eigene zu erfinden“, sagte Nolan. „Jedes der [Fallout-]Spiele ist eine eigenständige Geschichte – eine andere Stadt, ein eigener Protagonist – innerhalb derselben Mythologie. Unsere Serie steht in Beziehung zu den Spielen, so wie die Spiele zueinander in Beziehung stehen. Es ist fast so, als machen wir Fallout 5. Ich möchte nicht anmaßend klingen, aber es ist nur eine nicht interaktive Version davon, oder?“

Basierend auf Spielen erzählt die Fallout-Serie die Geschichte von Habenden und Habenichtsen in einer Welt, in der es fast nichts mehr gibt. Seit der Apokalypse sind 200 Jahre vergangen und die Bewohner luxuriöser Atombunker werden gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben. Schockiert stellen sie fest, dass sie eine unglaublich komplexe, seltsam bizarre, aber auch extrem gewalttätige Welt erwartet.

Die Fallout-Serie wird derzeit von Kilter Films und den Executive Producers Jonathan Nolan und Lisa Joy produziert. Nolan führte bei den ersten drei Episoden Regie. Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner fungieren als ausführende Produzenten, Autoren und Co-Showrunner. Zur Besetzung gehören Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight) und Aaron Moten (Emancipation).

Die Fallout TV-Serie startet am 12. April 2024 auf Amazon Prime.