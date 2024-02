Epic Games: Massiver Hack erbeutet 189 GB Daten, kommt ein Mega-Leak?

Diese bieten den recht umfangreichen Datensatz von 189 GB zum Verkauf an und geben potenziellen Interessenten bis zum 04. März Zeit dafür. Was danach passieren soll, ist unklar, vermutlich wird man die Daten dann einfach so im Netz herunterladen können.

Es ist erst wenige Wochen her, da musste sich Insomniac Games mit einem ähnlichen Fall herumschlagen, denen ebenfalls große Datenmengen gestohlen wurden, darunter die komplette Produktions-Pipeline der nächsten Jahre. Was eigentlich unter Geschäftsgeheimnisse zählt, war für jeden plötzlich im Netz nachzulesen.

Steht der nächste Mega-Leak bevor? Epic Games gehört inzwischen zu einem der größten Player in der Spiele-Industrie und zieht dementsprechend großes Interesse auf sich. Auch aus unerfreulicher Richtung. Ein Ransomware-Group behauptet derzeit von sich, stolze 189 GB an sensiblen Daten von Epic Games erbeutet zu haben.

What do you think?