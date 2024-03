Final Fantasy VII Rebirth erhält bald größeres Grafik-Update

Square Enix plant weitere Grafik-Upgrades für Final Fantasy VII Rebirth umzusetzen, die in Kürze in einem größeren Update ausgeliefert werden.

Final Fantasy VII Rebirth erschien erst vor wenigen Tagen und gilt quasi als das beste Final Fantasy-Spiel, das jemals entwickelt wurde. Das spornt Entwickler zusätzlich an, das Rollenspiel mit einem nachträglichen Feinschliff zu vergolden, wenn man so will.

Das sagte Final Fantasy VII Rebirth Director Naoki Hamaguchi im Interview mit One More Game, wonach man hierfür insbesondere das Spieler-Feedback berücksichtigt. Im Fokus steht hier insbesondere der Performance Mode, für den man die richtige Balance finden muss. Als Beispiel nennt Hamaguchi, dass die reduzierte Beleuchtung die Charaktere in manchen Situationen „wirklich gruselig“ aussehen lässt.

„Wir haben viel Feedback dazu erhalten, ob die Grafik im Performance-Modus verbessert wird oder nicht. Wir hören euch zu und arbeiten derzeit an einem Update-Patch, um diesen Aspekt zu verbessern. Ich glaube nicht, dass die Verfügbar weit entfertn ist,“ sagte Hamaguchi. „Wir haben von Spielern gehört, dass die Gesichtsbeleuchtung in bestimmten Situationen die Schatten einiger Charaktere sehr gruselig aussehen lässt. Das ist also ein Teil des Updates, an dem wir arbeiten.“

Das wird nicht die einzige Verbesserung sein, die man in vollständig vorstellen wird, sobald die Verfügbarkeit näher rückt.

Final Fantasy VII Rebirth X Porsche

Driven By Dreams Kurzfilm zeigt ungewöhnliche Zusammenarbeit mit Porsche

Square Enix hat anlässlich der aktuellen Veröffentlichung den Kurzfilm Driven By Dreams vorgestellt, der eine ungewöhnliche Zusammenarbeit mit Porsche vorstellt. Darin fahren Creative Director Tetsuya Nomura, Producer Yoshinori Kitase und Director Naoki Hamaguchi in zwei legendären Porsche 911 durch die Straßen Tokios – einem Klassiker aus dem Jahr 1997 und dem neuesten Modell aus dem Jahr 2024.

Währenddessen blicken sie auf das Vermächtnis von Final Fantasy VII aus dem Jahr 1997 zurück und wie es war, dieses bahnbrechende Rollenspiel aus der Taufe zu heben und völlig neue Wege zu beschreiten.

„Für Final Fantasy VII REBIRTH, genau wie für das Original Final Fantasy VII, begann die Entwicklung mit dem Traum etwas zu erschaffen, das einen neuen Standard für die Erzählkunst in der nächsten Generation der Videospiele setzen würde. Zu träumen bedeutet, viele Herausforderungen zu überwinden, aber es eröffnet auch viele neue Möglichkeiten. Wir teilen die Bereitschaft, Dinge neu zu erfinden und etablierte Normen herauszufordern, mit unseren Freunden bei Porsche“, sagt Yoshinori Kitase, Produzent (Final Fantasy VII REBIRTH), Director (Final Fantasy VII)

Final Fantasy VII Rebirth ist ab sofort für PS5 erhältlich.