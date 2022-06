Diablo II: Resurrected – Patch 2.4.3 führt Online-Lobbies ein

Blizzard hat das nächste Update für Diablo II: Resurrected angekündigt, mit dem ein von den Spielern gewünschtes Feature eingeführt wird.

Mit dem Patch 2.4.3, der am 29. Juni erscheint, werden die Online-Lobbies auf dem PC und Konsolen umgesetzt. Darüber hinaus werden eine Reihe von Verbesserungen am Gameplay und diverse Fehlerbehebungen angegangen.

Folgende neue Optionen werden damit hinzugefügt:

Private : Zu einem privaten Spiel einladen, das nicht in die Spieleliste aufgenommen wird. Die einzige Möglichkeit für andere, seinem Spiel beizutreten, ist über die Freundesliste oder indem die eingeladen werden.

: Zu einem privaten Spiel einladen, das nicht in die Spieleliste aufgenommen wird. Die einzige Möglichkeit für andere, seinem Spiel beizutreten, ist über die Freundesliste oder indem die eingeladen werden. Game Creator : Erstellt ein öffentliches Spiel, das in die Spieleliste aufgenommen wird.

: Erstellt ein öffentliches Spiel, das in die Spieleliste aufgenommen wird. Spieleliste: Zeigt die Spieleliste an, verwendet die Suchfunktion oder nehmt an einem öffentlichen Spiel teil.

„Wir haben uns entschieden, den Patch 2.4.3 noch weiter zu erweitern. Jetzt kann eine beliebige Anzahl von Spieleseiten in eurer Region, zu denen man eine ausreichend starke Verbindung hat, zu den Ergebnissen in seiner Spieleliste beitragen. Um denjenigen, die einem Spiel beitreten möchten, noch mehr Optionen zu bieten, haben wir auch die maximale Anzahl von Spielen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Spieleliste erscheinen können, von 20 auf 40 verdoppelt. Außerdem haben wir die Spieldetails feinabgestimmt, die nahezu in Echtzeit aktualisiert werden. Diese Verbesserungen wurden sowohl auf Konsolen- als auch auf PC-Lobbys angewendet.“ Blizzard

Magic Find Event ab 29. Juni 2022

Außerdem erhöht man in der Zeit vom 30. Juni bis zum 4. Juli den Magic Find aller Spieler um 50 Prozent. Hier fühlt man den intensiven Energieschub in seinen Adern, ein schwaches inneres Summen, das den eigenen Puls übertönt. In dieser Zeit gewährt einem eine mysteriöse Energiequelle einen Buff von 50 % auf Magic Find, was eine erhöhte Chance bietet, magische, seltene, Set- oder einzigartige Beute als Drop von getöteten Feinden zu erhalten. Dieser Bonus ist mit allen zusätzlichen Erhöhungen von Magic Find kumulativ, die durch Ihre Gegenstände bereitgestellt werden.

Den vollständigen Changelog zum Update 2.4.3 kann man in den offiziellen Foren nachlesen.