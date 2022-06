Gerücht: EA entwickelt erneut ein eigenes Marvel-Game

Nach Square Enix, Sony und 2K Games möchte wohl auch Electronic Arts auf der Erfolgswelle von Marvel mitreiten, die hierzu ein eigenes Spiel in Arbeit haben sollen.

Das möchte der Xbox-Era Insider Nick Baker erfahren haben, der sich mit Details zu dem Projekt aber noch zurückhält. Die Info stammt wohl aus einer seiner neueren Quelle, die besagt, dass der Publisher an dieser IP arbeiten würde. Welches Studio damit beauftragt wurde, ist aber ebenso wenig bekannt, wie der aktuelle Entwicklungsstand, ein potenzielles Reveal-Fenster oder welche Marvel-Helden hier zum Zuge kommen.

Die größeren EA Studios könnten dazu ausfallen, etwa DICE, die nur mit Battlefield beschäftigt sind und keine Zeit für andere Projekte haben. Bioware ist derzeit mit Mass Effect und Dragon Age: Dreadwolf zugange und dürfte sich kaum ein weiteres Projekt aufladen wollen. Das Motive Studio arbeitet am Dead Space Remake, das 2023 erscheint, sowie ist aktuell noch Skate 4 und das neue Need for Speed bei Criterion Games in Arbeit, die ebenso wenig für ein Marvel-Projekt in Frage kämen, genauso wie die EA Sports Studios.

Marvel Game von EA / Konzept

Nicht der erste Anlauf mit Marvel

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass EA an einem Marvel-Spiel arbeitet. Bereits 2012 sind Concept Arts ins Netz gelangt, die unter anderem Captain America zeigten. Danach hatte sich EA auf das Star Wars-Franchise eingeschworen, das sie jedoch auch nicht mehr exklusive inne haben.

Bis zur offiziellen Bestätigung muss man das Ganze ohnehin als Gerücht einstufen. Als nächstes ist zunächst 2K Games am Zuge, die im Oktober Marvel Midnight Suns veröffentlichen werden.