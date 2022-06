Dragon Age: Dreadwolf – Offizieller Name des RPG bekannt

EA und Bioware haben den finalen Namen des nächsten Dragon Age-Spiels enthüllt, der auf Dragon Age: Dreadwolf lauten wird. Damit wird die einstige Sage wohl nicht direkt fortgesetzt.

Was den Namen betrifft, kommentiert diesen wie folgt:

„Solas, der Dread Wolf. Einige sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, andere sagen das nicht. Andere sagen, ein Verräter seines Volkes … oder ein Retter, der nun versucht, es auf Kosten ihrer Welt zu retten. Seine Motive sind unergründlich und seine Methoden manchmal fragwürdig, was ihm den Ruf einer Art Trickster-Gottheit einbringt – ein Spieler dunkler und gefährlicher Spiele.“ Bioware

Bioware ergänzt hierzu, dass der Name ein Spektrum „endloser Möglichkeiten“ eröffnet, in die sich die Dinge entwickeln können. Dennoch soll der Spieler wie gehabt im Mittelpunkt stehen, und man auch als Neuling in die Serie einsteigen können – ohne jegliches Vorwissen. Nähere Details zum neuen Protagonisten in Dragon Age: Dreadwolf möchte man allerdings erst zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Weitere Infos noch 2022

Allzu lange muss man sich nicht auf neue Infos zu Dragon Age: Dreadwolf gedulden, denn noch in diesem Jahr wird man mehr über das Rollenspiel enthüllen.

„Seid versichert, Solas platziert seine Figuren auf dem Brett, während wir sprechen. Das ist alles, was wir für den Moment haben, aber wir hoffen, dass die Kenntnis des offiziellen Titels einige Intrigen geweckt hat, da wir später in diesem Jahr mehr über das Spiel sprechen werden!“ Bioware

Wann Dragon Age: Dreadwolf erscheinen wird, ist gegenwärtig noch unklar.