Call of Duty: Modern Warfare 2 – Erster Teaser & Premiere bestätigt

Nachdem längst klar ist, dass in diesem Jahr eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 2 ansteht, gibt es nun auch einen Termin für die Premiere. Neugierig darauf macht ein erster Teaser.

Das Reveal von Call of Duty: Modern Warfare 2 findet demnach am 08. Juni statt, wo es dann ausführliche Infos zum diesjährigen Ableger geben wird. Dann wird sich zeigen, ob die Gerüchte zur geplanten Beta Phase, den einzelnen Edition oder den neuen Spielmodi, die von Escape from Tarkov inspiriert sein sollen, tatsächlich zutreffen.

Zu diesem hieß es zuletzt, dass man zwar keine direkte Kopie von Escape from Tarkov abliefern möchte, sondern eine Call of Duty-Version davon mit etwas taktischeren Ansätzen. Genau wie in Escape from Tarkov soll es aber auch hier so sein, dass, wenn man Dinge, die man im Kampf erbeutet oder mit sich rum trägt, und diese dann zurücklässt, für immer verloren sind. Das soll unter anderem den ultra-realistischen Ansatz im Vorbild abbilden.

Eindrücke aus Call of Duty: Modern Warfare 2 kann man dann wohl in einer exklusiven Beta sammeln, die zuerst wieder auf PlayStation stattfinden soll. Hier gilt weiterhin das Exklusivabkommen mit PlayStation, auch wenn Activision schon sehr bald zu Microsoft gehören wird.

Call of Duty: Modern Warfare II Teaser

Erster Teaser mit weiteren Details

Alle Infos von der Premiere am 08. Juni gibt es dann wie gewohnt hier bei uns! Einen Vorgeschmack darauf liefert ein erster Teaser, in dem sich eine sogenannte Task Force 141 auf den Weg zu einem Kampfeinsatz macht.

Erwähnt werden dabei teils bekannte Namen wie Captain Price, MacTavish, Ghost, sowie ein Colonel namens Alejandro Vagars, der seine Wurzeln bei einer mexikanischen Spezialeinheit haben soll. Das spricht einmal mehr dafür, dass das Setting von Modern Warfare in Südamerika gelegen ist, wie nicht nur einmal vermutet.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022, wie kürzlich schon bestätigt.