Stray – Heiß ersehnter Titel erscheint im Juli für PS5

Nach diversen Verschiebungen gibt es endlich ein Release-Datum zu Stray für PS5, das am 19. Juli erscheint. PlayStation Plus Premium und Extra-User erhalten den Titel kostenlos innerhalb des Abos.

In diesem Adventure aus der Third-Person-Perspektive durchstreift man detaillierte, neonbeleuchtete Gassen einer verfallenden Cyber-Stadt und erlebt die zwielichtigen Schattenseiten dieser. Vor euch liegt eine Welt, die man durch die Augen der streunenden Katze sieht und auf die man auf spielerische Weise mit eurer Umgebung interagiert.

„Die Vision für dieses Spiel – ursprünglich „HK Project“ genannt – begann vor sieben Jahren von Koola und Viv, den Mitbegründern von BlueTwelve Studio. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass es jetzt ein vollwertiges Spiel ist und bald von so vielen Spielern auf der ganzen Welt erlebt und hoffentlich genossen werden wird. Wir haben uns auf diesem Weg entwickelt und so viel gelernt. Von all den unerwarteten Herausforderungen und Entdeckungen, die wir fanden, war das Erstellen einer interaktiven Katze definitiv die schwierigste!“