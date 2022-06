Marvel’s Avengers – War Table stellt Mighty Thor vor

Square Enix stellt in einem neuen War Table die neueste Helden-Ergänzung Mighty Thor in Marvel’s Avengers vor.

Mit Mighty Thor steht der dritte fliegenden Krieger in Marvel’s Avengers bereit, was seinem Team frische Co-Op-Möglichkeiten eröffnet. Zur Hintergrund-Story schreibt der offizielle PlayStation Blog:

„In Marvel’s Avengers wird Jane aus einer alternativen Zeit durch einen Spalt in der Raumzeit gerissen, die durch Tachyon-Anomalien verursacht wird. In ihrer ursprünglichen Zeitlinie wurde Jane zur Göttin des Donners als sie Thors Mantel übernahm, der in seiner Trauer Mjolnir nach der A-Day-Tragödie aufgab.

Jane Foster wird von der talentierten Zehra Fazal synchronisiert, die für ihre Arbeit an Videospielen und im Fernsehen bekannt ist. Die Geschichte von Mighty Thor ist nicht nur durch sammelbare Dokumente und Plaudereien zwischen den Charakteren erzählt, sondern auch durch eine elektrische in-game-Animation – Marvel’s Avengers – The Mighty Thor: Out of Time – illustriert vom erfahrenen Marvel-Künstler Takeshi Miyazawa.“