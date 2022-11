Diablo IV – Release offenbar geleakt, Premiere bei den TGA?

Weiter heißt es, dass Diablo IV in mehreren Editionen erscheinen wird, darunter in physischer Form. Wie üblich sollen die Vorbestellungen zeitgleich mit der Premiere starten, einschließlich der Boni. Offiziell ist davon bislang aber noch nichts.

Wie unter anderem der Insider Nick Baker verrät , soll Diablo IV am 23. April 2023 erscheinen. Die offizielle Bekanntgabe könnte demnach bei den The Game Awards im Dezember stattfinden. Damit soll dann auch das größere Marketing für den Titel starten.

