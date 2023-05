Diablo IV Server Slam gestartet, letzte Chance vor dem Release

Diese Besonderheit ist das Erscheinen von Ashava, der erstmals am heutigen Samstag um 9:00 Uhr PDT und danach alle drei Stunden erscheint. Wer Ashava mit einem Level 20 Charakter besiegt, erhält die Cry of Ashava Mount Trophy.

Blizzard hat den Server Slam in Diablo IV gestartet, eine der letzten Gelegenheiten, um den Hack and Slay Actiontitel vor dem Release spielen zu können. Ziel des Server Slam ist es, diese auf ihre Belastbarkeit hin zu testen. Je mehr mitmachen, desto runder dürfte der Launch über die Bühne gehen.

