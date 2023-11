Diablo IV: Vessel of Hatred – Erste Erweiterung angekündigt

Mit einer umfangreichen Story, mächtigen Kräften, herausfordernden Bossen und einer Schatztruhe voller Belohnungen wird diese Saison für jeden Diablo-Fan zu einem schaurig-schönen Erlebnis und bietet die Gelegenheit, in diesen Tagen tief in die düstere Gothic-Welt von Sanktuario einzutauchen.

Die neue Saison umfasst Vampir-Inhalte und sorgt für eine blutgetränkte Odyssee, die die Spieler in Atem halten wird. In diesem schaurigen neuen Kapitel tauchen die Spieler sofort in ein Abenteuer ein, in dem uralte, machthungrige Blutfürsten nach Eroberung streben und nur ein Held mit vampirischen Kräften sich ihnen entgegenstellen kann.

Aber auch in diesem Jahr hält die Season of Blood noch einiges für die Spieler bereit: Neue Langzeitinhalte und das Feiertagsevent Mittwinterpest werden noch vor Ende der Season veröffentlicht.

In der Fortsetzung der düsteren Geschichte von Diablo IV erfahren die Spieler mehr über das Schicksal des Großen Bösen Mephisto und seine dämonischen Pläne für Sanktuario. Die Spieler werden in den dichten Dschungel von Nahantu eintauchen und neue Gameplay-Möglichkeiten erkunden, darunter eine brandneue Klasse, die es im Diablo-Universum noch nie gegeben hat.

