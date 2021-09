Die by the Blade – One-Hit-Kill Sword-Fighting Game angekündigt

Kwalee, Grindstone und Triple Hill Interactive haben auf der Toyko Game Show ihren neuen Titel Die by the Blade enthüllt, eine Mischung aus strategischem Schwertkampf und One-Hit-Kills.

Die by the Blade bezieht Inspirationen aus Titeln wie Bushido Blade, Way of the Samurai und der Dark Souls-Serie, bei dem jeder Move zählt. Jede Waffe in Die by the Blade kombiniert dazu strategisches Gameplay mit einem brutalen, kalkulierten Touch und eine definierten Moveset aus der vielfältigen Liste anpassbarer Charaktere. Vom feinen Präzisionsschwung des Katana, der schnellen, taktilen Manövrierfähigkeit des Wakizashi, bis zum schweren, brutalen Rhythmus des Nodachi bietet jede Waffe verschiedene Spielstile in spannenden 1-gegen-1-Schlachten im Online- und Einzelspielermodus.

Insgesamt stehen euch so sieben spielbare Charaktere zur Wahl, alle mit ihren eigenen einzigartigen Hintergrundgeschichten, sowie einer Vielzahl von Anpassungsoptionen, um eurem Stil mehr Ausdruck zu verleihen, bevor ihr euer Können in Spielmodi wie Tournament, Online-Ranglisten-Modi und mehr beweisen müsst.

„Triple Hill Interactive ist ein fantastisches Entwicklerteam und als großer Fan von Bushido Blade damals könnte ich nicht glücklicher sein, dass Kwalee mit ihnen zusammenarbeitet, um das wilde One-Hit-Kill-Spiel Die by the Blade zu veröffentlichen,“ sagte Max Everingham, Head of PC & Console Publishing bei Kwalee.

Features von Die by the Blade

One-Hit-Kill – Alles was es braucht ist ein Slice in einem angespannten One-Hit-Kill-basierten Kampf

Wähle deinen Spielstil – Eine vielfältige Auswahl an Waffen mit verschiedenen Movesets

Multiplayer-Showdowns – Kämpfe online in Ranglisten-Modi

Anpassungen – Passen den Stil eures Charakters so an, wie ihr es für richtig haltet

Brutale Begegnungen – Zerstückele deine Gegner mit brutaler Präzision

Willkommen bei „Samurai Punk" – Einzigartiger Artstil, der eine Cyberpunk-Ästhetik mit japanisch inspirierten Themen verbindet.

Die by the Blade erscheint 2022 für PlayStation 5 und PS4.