Die Crucial P5 Plus SSD gibt es jetzt als Heatsink-Version

Die Crucial P5 Plus SSD ist in der Version 1TB und 2TB mit Heatsink verfügbar und kostet rund 90 EUR bzw. 150 EUR.

Die P5 Plus Gen4 SSD bietet mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s1 eine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Datensicherheit. Dank des nun integrierten Kühlkörpers eignet sich die SSD perfekt als Speichererweiterung für die Sony PlayStation 5, die den internen Speicher per Plug-and-Play deutlich erweitert. Die SSD wurde von Micron für intensive Workloads entwickelt und bietet Kapazitäten von bis zu 2 TB, um damit allen Ansprüchen der PS5 gerecht zu werden.

Crucial bietet die eigene PS5 kompatible Crucial P5 Plus SSD ab sofort als Heatsink-Version an. Die Standard-Variante ist dafür extrem günstig geworden.

