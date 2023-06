Bethesda ist unglücklich mit der Exklusivität auf Xbox

Zuletzt hieß es, dass man Starfield nur für Xbox veröffentlicht, da die zusätzliche PS5 Entwicklung deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte und der Release in diesem Jahr nicht einzuhalten gewesen wäre. Zwischendurch sagte Microsoft auch, dass man Bethesda nur gekauft hätte, da sich hier eine drohende Exklusivität von Starfield auf PS5 andeutete.

Bethesda Pete Hines wandte sich danach direkt an Xbox Boss Phil Spencer, der in einer weiteren E-Mail schreibt, dass man sich weiterhin PlayStation verpflichtet fühlt, ebenso Nintendo, und deren Plattformen gerne weiter unterstützen würde.

Im Nachhinein ist man immer schlauer! Das scheint nun auch Bethesda so langsam zu begreifen, nachdem man sich zuvor an den Teufel, in dem Fall an Microsoft verkauft hat. Dass diese umgehend alles exklusiv machen, war nicht nur abzusehen, sondern sorgt nun auch für eine unglückliche Stimmung bei dem Emtwickler.

