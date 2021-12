Diese Shooter waren auch 2021 noch große Hits

Shooter sind populär wie eh und je und durften auch in diesem Jahr in keiner Konsole gefehlt haben. Während der Markt regelmäßig mit Nachschub in dem Genre überschwemmt wird, gibt es nach wie vor aber auch einige Dauerbrenner, die nicht alt werden wollen.

Vom Action-Spektakel der Call-of-Duty-Serie bis zu Multiplayer-Klassikern wie Fortnite bekommt die Branche vor allem durch Nachfolger etablierter Franchises neue Impulse. Hin und wieder sogar mit einer Game Awards Nominierung geehrt. Das spornt bestehende Marken umso mehr an, ihren Spielern auch langfristig neue und aufregende Erlebnisse zu bieten.

Immer noch große Hits in 2021

Wie erwähnt, kamen in diesem Jahr unzählige neue Shooter dazu, welche allerdings schon seit Jahren populär sind und auch noch in diesen Tagen millionenfach gespielt werden, haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Apex Legends

Das Battle-Royale-Prinzip, das kostenlos spielbar ist, kennen Spieler durch Fortnite bestens. Mit Apex Legends ist nach dem ersten Release 2019 richtig Schwung durch Electronic Arts in die Branche gekommen. Basierend auf der Titanfall-Spielwelt und für alle wichtigen Plattformen verfügbar, ist das Gameplay im 3-vs-3-Modus mit legendären Helden nach wie vor eines Highlight des Jahres.



Borderlands 3



Schlüpfe in deinen Anzug als legendärer Kammerjäger und stürze dich auf Millionen von Monster, die dir bei diesem Ego-Shooter von 2K Games das Leben schwer machen. Vor allem die riesige Auswahl an Waffen überzeugt bei diesem Shooter, der ebenfalls 2019 herauskam und sich im Jahr 2021 zu einem der führenden Shooter-Titel weltweit entwickelt hat.



Destiny 2



Der Action MMO hat zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seinem Reiz verloren. Im Gegenteil: Im Jahr 2021 ist das reine Onlinespiel für viele Fans erst so richtig in Schwung gekommen. Am Rand des Sonnensystems kämpfst du gegen die drohende Dunkelheit und erlebst eine Spielatmosphäre, die mit anderen Top-Shootern nicht vergleichbar ist. 2022 geht es mit Destiny 2 weiter, wo mit The Witch Queen die nächste Erweiterung auf dem Plan steht.



Battlefield 4



Als Geschenk von Twitch Prime im Juni 2021 herausgegeben, hat Battlefield 4 dieses Jahr einen neuen Schub erhalten. Viele Fans zocken den vierten Teil noch lieber als Battlefield V oder das aktuelle Battlefield 2042 und stürzen sich noch acht Jahre nach der Veröffentlichung auf diesen absoluten Klassiker unter den Shootern. Werde auch du mit den richtigen Waffen zum großen Konfliktlöser.



Rainbow Six: Siege



Der von Ubisoft entwickelte Ego-Shooter hat sich in den letzten fünf Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Regelmäßig werden neue Operator, Maps und Features zum Spiel hinzugefügt, was für Abwechslung sorgt und neue Impulse im Gameplay garantiert. Auch für uns ist eine Runde Rainbow Six Siege deshalb jederzeit drin und sorgt für stundenlangen Shooter-Spaß.

