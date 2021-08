Digitale gamescom ein Erfolg, Grundstein für die Zukunft gelegt, Termin für 2022

Auch in diesem Jahr fand die gamescom wieder rein digital statt, die für den Veranstalter als Erfolg gewertet wird. Damit glaubt man den Grundstein für die Zukunft gelegt zu haben.

Die umfassende Weiterentwicklung des Programms, der Shows sowie des Content-Hubs gamescom now trugen dabei merkbar Früchte: 2021 sahen über 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer live das gesamte Streaming-Programm der gamescom und damit 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Gesamtzahl der Views in den kommenden Tagen erneut auf ein Vielfaches von diesem Wert steigen, da auch nach der Live-Ausstrahlung viele Fans die Inhalte schauen.

2021 war die Community durch neue Formate zudem besonders aktiv: Gemeinsam haben die Fans alle 30 Quests im Rahmen von gamescom EPIX gelöst, sodass die zahlreichen Preise im gamescom VAULT an Zehntausende Fans ausgeschüttet werden konnten. Bei dem interaktiven Spiel der Indie Arena Booth Online (IAB Online) haben 15.000 Spielende mitgemacht, 500 von ihnen haben sogar besonders viel Zeit im „Summer Camp of Doom“ verbracht und das höchste Level 50 erreicht.

Zudem hat die Community insgesamt knapp 7.000 Euro für den gamescom forest gespendet und den Wald als Klimaprojekt damit weiter wachsen lassen. Die im Rahmen der gamescom 2021 präsentierten Spiele stießen auf besonders großes Interesse seitens der Community: Dieses Jahr besuchten über eine Million Fans das zum Event organisierte gamescom Festival auf Steam. Das entspricht einer Steigerung von 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dort konnten die Fans beispielsweise „zahlreiche“ Spiele als Demos ausprobieren.

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche:

„Die gamescom 2021 hat ganz auf die Kraft der Community gesetzt. Ob Co-Streams der gamescom: Opening Night Live, gemeinsame Quests bei gamescom EPIX oder auch unsere Spendenaktion für den gamescom forest: Die vielen Shows, Aktionen und der zentrale Content Hub gamescom now wurden weltweit millionenfach von der Community genutzt. Zudem haben wir in diesem Jahr besonders viele Interaktionsmöglichkeiten geschaffen, um die unvergleichliche Atmosphäre der gamescom auch digital zu erzeugen. Ich freue mich sehr, dass die gamescom 2021 mit ihren vielen Weiterentwicklungen so gut angekommen ist. Das macht sie zu einem großen Erfolg für uns und alle beteiligten Partner.“