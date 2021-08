Grow: Song of the Evertree – Release im November bestätigt

Prideful Sloth und 505 Games veröffentlichen im November das Weltenbauer-Sandbox-Spiel Grow: Song of the Evertree, das man heute auch in einem neuen Video vorstellt.

Vor langer Zeit trug der Evertree die zahllosen Welten Alarias auf seinen Ästen und unendliche Möglichkeiten natürlicher Schönheit erblühten auf seinen Zweigen. Inzwischen sind diese Welten verblasst und der Evertree ist durch eine unerklärliche Dürre zu einem kleinen Sprößling geschrumpft. Doch es gibt noch Hoffnung: einen letzten verbliebenen Everheart Alchemie-Lehrling, die seit Urzeiten die Aufgabe und das Privileg haben, sich um den Evertree zu kümmern.

„Wir haben es geliebt, unseren Spieler mit Yonder ein Gefühl des Friedens zu vermitteln, und wir wollen dieses Gefühl mit Grow fortsetzen“, so Cheryl Vance, Game Designerin bei Prideful Sloth. „Wir wollten, dass Alaria ein Ort ist, an dem sich alle Leute willkommen fühlen. Dass die Welten, die man baut, und die Städte, die man errichtet, einzigartig und persönlich sind. Dass es dein eigenes Zuhause fernab der Heimat wird.“

Ganz im Trend des „Cozy Gaming“ bietet Grow ein entspanntes Erlebnis voller Erschaffung, Erhaltung und Gemeinschaft. Einen ersten Blick darauf wirft das neue „Was ist Grow?“-Video, das während der gamescom veröffentlicht wurde. Darin erfahren Spieler die Feinheiten der Alchemie und wie sie einzigartige neue Welten erschaffen können, von Wiesen und Wäldern bis hin zu Wüsten und gefrorenen Tundren, alle mit ihrer eigenen fantastischen Flora und Fauna.

Man kann zum Beispiel Höhlen erforschen, Rätsel lösen, angeln, Insekten fangen und Gemeinschaften gründen, indem man den Leuten zuhört und ihnen bei ihrem Alltag hilft. Es gibt zudem eine große Auswahl an Strukturen, um Städte zu bauen, die in den leuchtenden Farben und dem bezaubernden Grafikstil von Grow gestaltet sind. Die gemütliche Atmosphäre und die dazu passende Musik vom BAFTA-Nominierten und Crunchyroll-Award-Gewinner Kevin Penkin (Florence, Made in Abyss, Tower of God, Star Wars: Visions) machen das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Grow: Song of the Evertree erscheint am 16. November 2021.