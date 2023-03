Disney Speedstorm startet am 18. April in den Early Access

Mit Disney Speedstorm möchte Disney ein Stück vom leckeren Mario Kart-Kuchen abschneiden und euch mit Mickey, Donald und vielen weiteren beliebten Figuren in aufregende Rennen schicken. Mit einem neuen Trailer wurde jetzt bekannt gegeben, dass der Early Access des Spiels auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen, Switch und PC am 18. April startet. Wenn die EA-Phase vorbei ist, soll der Titel kostenlos spielbar sein.

