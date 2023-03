Suicide Squad – Kern-Spiel wird sich trotz Verschiebung nicht ändern

Auch wenn Suicide Squad: Kill the Justice League noch nicht offiziell verschoben wurde, wie zuletzt behauptet, halten die Quellen daran fest, dass genau das der Fall ist. Am Kern-Spiel soll sich jedoch nichts ändern, trotz potenzieller Verschiebung.

Darauf verweist der Bloomberg-Journalist Jason Schreier auf Twitter, der die Gerüchte um die Verschiebung ursprünglich in Umlauf gebracht hat. Dass Rocksteady oder Warner Bros. dies noch nicht offiziell bekanntgegeben haben, soll einfach damit zusammenhängen, dass es intern noch keinen neuen Termin für das Spiel gibt. Potenziell in Frage kommt später in diesem Jahr oder sogar eine Verschiebung auf das Jahr 2024.

„Rocksteady hat die Suicide Squad-Verzögerung noch nicht bekannt gegeben, vielleicht weil es noch keinen neuen Termin gibt. Den Mitarbeitern wurde vor ein paar Wochen gesagt, dass es später in diesem Jahr erscheint, aber sie wissen immer noch nicht, wann. Möglich, dass es auf 2024 rutscht, aber eines scheint sicher: Das Kern-Spiel ändert sich nicht“ Twitter

Suicide Squad bleibt im Kern das gleiche Spiel

Dass sich im Kern-Spiel nichts ändert, wird damit zusammenhängen, dass die Entwicklung bereits soweit fortgeschritten ist, dass es nicht mehr geändert werden kann. Suicide Squad: Kill the Justice League wird wie von Anfang geplant ein GaaS-Spiel, auch wenn es zuletzt sehr viel Kritik daran gab. Die Verschiebung wird offenbar dazu genutzt, um am Feinschliff zu arbeiten, was im Grunde aber auch ein faireres Live-Service-Konzept bedeuten kann.

Spieler werfen Rocksteady seit dem letzten Showcase vor, dass man die einstige Stärke ihrer Singleplayer-Games über Bord geworfen hat, um mit einen Live-Service Spiel immer mehr Geld zu verdienen. Vor diesem Hintergrund befürchtet man aber, dass es ein zweites Marvel’s Avengers werden könnte, das Rocksteady damit abliefert.

Sollte es tatsächlich zu einer Verschiebung von Suicide Squad: Kill the Justice League kommen, wird man in den nächsten Wochen mehr dazu erfahren.