Fans besorgt: Wird Suicide Squad das nächste Marvel’s Avengers?

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 26. Mai 2023 und wird sich bis dahin im Konzept wohl nicht mehr ändern.

Auch die Betonung auf den langfristigen Support lässt vermuten, dass Suicide Squad: Kill the Justice League ein Live-Service-Game durch und durch wird. Geplant sind hier Battle Passes, ein In-Game Store, Skins, weitere Missionen usw., die teilweise kostenlos sind, teilweise aber auch verdient werden müssen. Das spricht schon sehr dafür, woran Marvel’s Avengers am Ende gescheitert ist, zumal die Thematik mit Superhelden auch noch sehr ähnlich daher kommt.

„Ich möchte wirklich, dass Suicide Squad Kills The Justice League gut wird. Ich habe Avengers für das, was es war, wirklich genossen und ich hoffe, dass dieses Spiel nicht die gleichen Fehler hat und sich mehr auf die Geschichte mit Koop-Elementen konzentriert. Ich habe Gotham Knights nicht beendet, aber es wurde schnell langweilig.“

„Suicide Squad sieht so aus, als hätte es viel mehr Schwung in seinem Gameplay als Gotham Knights und Avengers, aber dieses Modell des Superheldenspiels ist scheiße.“

Die gestrige Gameplay-Premiere von Suicide Squad: Kill the Justice League beunruhigt die Fans von Rocksteady, die fürchten, dass das Spiel den Weg von Marvel’s Avengers gehen könnte. Der Fokus auf Live-Service und Online-Zwang ist das genaue Gegenteil von dem, was Rocksteady bisher gemacht hat.

