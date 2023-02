Der Online-Mehrspielermodus ist in der Demo ebenfalls verfügbar. Durch die Übertragung des Savegames, sobald man die erste Stage der Demo durchgespielt hat, in das Hauptspiel, erhält man zum Launch des Spieles die In-Game-Belohnung Helm des geduckten Drachen.

Die Demo im PlayStation Store umfasst zwei Stages vom Anfang des Spiels, die in der ersten Demo nicht verfügbar waren: Kapitel 1: Dorf des Unheils und Kapitel 2: Zwei große Helden. Beide Kapitel zeigen die spannenden und intensiven Kämpfe in einer von Dämonen heimgesuchten Fantasy-Version der Drei Reiche, in dem sich ein anonymer Milizsoldat in der späten Han-Dynastie durch Wellen von Monstern und feindlichen Soldaten kämpft.

