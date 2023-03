Project 007 – IO zuversichtlich, dass man ein gutes James Bond-Spiel abliefern wird

IO Interactive verschreibt sich nach HITMAN dem James Bond-Franchise und arbeitet seit einiger Zeit an dem Project 007. In einem aktuellen Interview spricht man noch einmal über die Marke und ist zuversichtlich, dass man die Erwartungen an das Spiel erfüllen kann.

Gegenüber Eurogamer sagten Christian Elverdam und Hakan Abrak von IO Interactive, dass es äußerst inspirierend sei, an dem Bond-Franchise arbeiten zu können, insbesondere auch mit dem Team bei Eon Productions, die hinter dem Ganzen Bond-Franchise stehen.

„Es ist äußerst beeindruckend und buchstäblich einfach nur inspirierend, mit dem Team von Eon [Productions] zusammenzuarbeiten, den Leuten, die hinter Bond stehen. Sie verstehen die Ernsthaftigkeit dessen, was James Bond tatsächlich ist.“

Für IO geht es nun darum zu verstehen, was oder wer James Bond ist, um ihm seiner Rolle im Spiel nachher gerecht werden. Die Arbeiten an der Hitman-Serie hätten zudem unglaublich dabei geholfen, um den ganzen Mythos um Agenten und Killer richtig umzusetzen, was sich später sicherlich auch im Project 007 zeigen wird.

Wann man das Project 007 offiziell vorstellen wird, ist weiterhin offen. Kürzlich hat IO Interactive allerdings ein neues Studio in Istanbul eröffnet, die an der Entwicklung des Spiels mitwirken werden.