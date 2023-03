Resident Evil 4 Remake im Test, die Reviews zeigen sich begeistert

Ersten Eindrücken zufolge ist der radikale Umbau von Resident Evil 4 gelungen, in dem man Leon bei seinen ersten Schritten in dem mysteriösen europäischen Dorf begleitet. Ferner schreibt man dem Remake den Standard bei Survival-Horror-Games zu.

Bevor in der kommenden Woche das Remake zu Resident Evil 4 erscheint, muss sich die Neuauflage in den internationalen Reviews beweisen, die in diesen Minuten online gehen.

