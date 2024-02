Disney X Fortnite – 1.5 Milliarden schwere Kooperation angekündigt

Disney investiert im großen Stil in Epic Games, um eine Kooperation zwischen Fortnite und dem Disney-Universum zu erschaffen. Die Pläne sind über mehrere Jahre angelegt und erinnern an das kürzliche Crossover mit LEGO & Co.

In der Ankündigung heißt es, dass man damit ein erstklassiges und persistentes Spielerlebnis in Fortnite erschaffen wird, das auf den zahlreichen Disney-Marken basiert, einschließlich Disney, Pixar, Marvel und Star Wars, Avatar und mehr. Spieler, Gamer und Fans werden damit in der Lage sein, ihre eigenen Geschichten und Erlebnisse zu erschaffen, zu erleben und zu teilen.

„Dies markiert Disneys bisher größten Einstieg in die Welt der Spiele und bietet erhebliche Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten. Wir können es kaum erwarten, dass Fans die Disney-Geschichten und -Welten, die sie lieben, auf bahnbrechende neue Weise erleben können,“ sagte Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company.

Tim Sweeney, CEO und Gründer von Epic Games ergänzt:

„Disney war eines der ersten Unternehmen, das an das Potenzial glaubte, seine Welten mit unserer in Fortnite zusammenzuführen, und sie nutzen die Unreal Engine in ihrem gesamten Portfolio. Jetzt arbeiten wir an etwas völlig Neuem, um ein dauerhaftes, offenes und interoperables Ökosystem aufzubauen, das die Disney- und Fortnite-Community zusammenbringt.“

Die Zusammenarbeit zwischen Disney und Epic Games ist nicht wirklich neu und umfasst in Fortnite bereits Events und Skins zu The Nightmare Before Christmas, Star Wars und Marvel. Inhaltlich dürfte durch diese neue Kooperation viel mehr als das zu erwarten sein.

In dem Ankündigungs-Trailer wird ein baldiges Crossover zwischen Fortnite und Avatar angedeutet.