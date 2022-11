Do Not Open jetzt erhältlich, einige Gameplay-Eindrücke im Special

Perp Games und Entwickler Quasar Dynamics und Nox Noctis haben ihr neues Puzzle Game Do Not Open für PS5 und PS4 veröffentlicht. Damit können sich die Spieler auf aufwendige Rätsel-Mechaniken freuen, die an einem Escape Room angelehnt sind, während sie eine dramatische Familiengeschichte erleben.

Worum geht es in Do Not Open? Der Protagonist Michael J. Goreng, ein berüchtigter Zoologe und Epidemiologe, bekommt einen beunruhigenden Anruf über seine Familie. Fortan steht er unter immensem Druck in einer erschreckenden und bedrückenden Umgebung, in dem er in einer verzerrten Version seines eigenen Hauses gefangen ist. Seine Frau und seine Tochter scheinen in großer Gefahr zu sein, doch wie kann man ihnen helfen?

Michael muss aus dem Haus und der Vision entkommen, wo er es mit einer mysteriösen paranormalen Gestalt tun bekommt, die einen permanent verfolgt. Der Druck ist enorm und steigt stetig, während eine Uhr gen Null tickt.

Erste Gameplay-Eindrücke

Do Not Open klingt zunächst wie ein klassisches Konzept, vereint aber gleich mehrere Genres in sich – Horror, Puzzle und Escape-Room-Mechaniken, sowie Hide-and-Seek Ansätze. Man wacht zunächst in seinem Haus auf und muss als erstes einen Weg aus einer Art Atrium finden, von dem aus man die verschiedenen Zimmer betreten kann. Das Ganze wirkt in seinem Stil ein wenig wie das Schloss aus Resident Evil Village.

Man bekommt keinerlei Hinweise, wird aber schnell feststellen, dass diese anhand von Notizen oder seltsamen Dingen im Raum verteilt sind. Was bedeuten zum Beispiel die Zahlen auf den Spiegeln? Oder was hat es mit den Bildern auf sich, die den Spiegeln irgendwie zugeordnet werden? Während anfänglich alles etwas wirr wirkt, wird man irgendwann, wenn man aufmerksam genug ist, die Zusammenhänge verstehen – wie in einem Escape Room halt.

Do Not Open – Horror-Haus

Der Clou sind meist Objekte, die mehr verbergen, als es offensichtlich ist. Im Fall der Spiegel sind es zum Beispiel die kleinen Notizzettel, dessen Ecken geknickt sind. Betrachtet man diese aus dem richtigen Winkel, offenbart sich eine Zahl, die sich nun zuordnen lässt. Rätsel sind also nie wirklich offensichtlich, lösen aber einen kleinen Aha-Moment aus, wenn man erst einmal dahinter gekommen ist. Wer diese Art von Puzzles mag, ist mit Do Not Open genau richtig, da man hier auch mal wirklich nachdenken muss.

Erschwerend kommt der Zeitdruck und die mysteriöse Gestalt hinzu, die einen zu verfolgen scheint. Sobald es fürchterlich gegen die Wände oder Türen hämmert, muss man sich ein Versteck im Schrank, unter Tischen oder Betten suchen, um nicht von dem Monster gefressen zu werden. Das kann mitunter beim Rätseln etwas störend sein, hält das Spannungslevel aber auf einer gewissen Ebene.

Do Not Open ist derzeit für PS5, PS4 und PC erhältlich, wird den Möglichkeiten aus grafischer Sicht jedoch nicht ganz gerecht. Gerade nach dem zuvor veröffentlichten und schönem Madison (unser Review), ebenfalls von Perp Games, könnte Do Not Open in der Hinsicht etwas enttäuschen. Der Titel soll später auch für PlayStation VR2 erscheinen, wo er sein Potenzial vermutlich noch besser ausspielt und wo grafische Aspekte mehr in den Hintergrund treten. Für den Moment ist es OK, erwarten sollte man jedoch nicht allzu viel.

Weitere Eindrücke zu Do Not Open liefert euch ein offizielle Gameplay-Overview, das Perp Games zum Release veröffentlicht hat.