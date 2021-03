DOOM 3: VR Edition für diesen März angekündigt

Bethesda kündigte heute die DOOM 3: VR Edition für PlayStation VR an, die noch in diesem März verfügbar sein wird. Erlebt damit das Dämonenschnetzeln aus einer neuen Perspektive und schlüpft auf eine ganz neue Art in die Rüstung des DOOM Marines, um die blutgetränkten Gänge einer UAC-Anlage von der Dämonenbrut zu befreien.

Die DOOM 3: VR Edition bringt DOOM 3, den Horror-Action-Klassiker von id Software, inklusive der beiden zugehörigen Erweiterungen Resurrection of Evil und The Lost Mission in die virtuelle Realität der PSVR. Entdeckt damit die Wahrheit hinter den dunklen Experimenten der UAC und kämpfen euch mit einem Arsenal von legendären Waffen durch albtraumhafte Szenarien voll mit unheiligen Kreaturen. Überlebt fünfzehn Stunden adrenalingefüllte Action gegen die Mächte der Hölle mit neuen Texturen, Shadern und Soundeffekten.

Für VR optimiert

Noch nie hat sich der Horror so echt angefühlt. Dafür haben wir das Spiel für VR optimiert, darunter Head-Tracking beim Spähen um Ecken, verbesserte Optik beim Zielen mit Waffen mit montierter Taschenlampe, schnelle 180-Grad-Drehung, um anschleichenden Dämonen zuvorzukommen, sowie ein Display am Handgelenk für Gesundheit, Rüstung und Munition. Bei dieser höllisch guten Kombination von Action-Horror-Gameplay aus dem ursprünglichen DOOM 3 und VR kommen Fans der virtuellen Realität mit DOOM 3: VR Edition definitiv auf ihre Kosten.

DOOM 3: VR Edition erscheint am 29. März 2021.