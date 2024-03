DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Power VS Speed Trailer enthüllt 11 Charaktere

Im neuen Video spricht Spike Chunsoft Producer Jun Furutani über die Gameplay-Mechaniken in „DRAGON BALL: Sparking! ZERO“, in denen Kämpfe im Vergleich zum Anime noch schneller und authentischer sind. Erweiterte Features wie Skill Count, Rache-Konter und Verschwinden-Attacken wurden ebenfalls hinzugefügt und geben den Spielern die Möglichkeit, die Angriffe ihrer Gegner zu kontern, was die Kämpfe strategischer macht.

