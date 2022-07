Dragon Ball Super: Super Hero startet im August in den Kinos

Nach One Piece RED folgt im August mit Dragon Ball Super: SUPER HERO eine weitere Anime-Adaption in den deutschen Kinos.

Der neue Film der Anime-Blockbuster-Reihe wird sowohl in synchronisierter Fassung als auch im Originalton mit Untertiteln erscheinen, in mehr als 60 Ländern in Europa. Wie gewohnt, wird der Film am letzten Dienstag des Monats, also dem 30. August 2022 im Rahmen der Crunchyroll Anime Night in die Kinos kommen. Der Kinoticket-Vorverkauf startet ab dem 22. Juli, 10 Uhr.

Zum Filminhalt heißt es hier:

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen … Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon- Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit für die Superhelden zu erwachen!

Das Drehbuch stammt in dem Fall von Akira Toriyama, während die Regie von Tetsuro Kodama besetzt wurde. Zum weiteren Cast gehören:

Son Goku: Masako Nozawa / Tommy Morgenstern

Son Gohan: Masako Nozawa / Robin Kahnmeyer

Son Goten: Masako Nozawa / Marcel Mann

Piccolo: Toshio Furukawa / Felix Spieß

Bulma: Aya Hisakawa / Claudia Urbschat-Mingues

Vegeta: Ryō Horikawa / Oliver Siebeck

Krillin: Mayumi Tanaka / Wanja Gerick

Trunks: Takeshi Kusao / Sebastian Kluckert

Videl: Yūko Minaguchi / Maria Hönig

Pan: Yūko Minaguchi / Shanti Chakraborty

Dr. Hedo: Miyu Irino / Marco Eßer

Gamma 1: Hiroshi Kamiya / Fabian Oscar Wien

Gamma 2: Mamoru Miyano / Patrick Keller

Magenta: Volcano Ota / Jan David Rönfeldt

Carmine: Ryota Takeuchi / Marco Wittorf

Kinostart ist der 30. August 2022.