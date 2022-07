PlayStation Plus Premium & Extra gratis ausprobieren – 7 Tage Trial verfügbar

Am morgigen Dienstag wird erstmals das Line-Up für PlayStation Plus Premium und Extra aktualisiert, einschließlich dem Day One Release Stray von Blue Twelve Studios.

Wer das neue Abomodell zunächst ausprobieren möchte, kann dazu ab sofort eine 7-tägige Trial starten, die Sony in Europa anbietet. Damit lassen sich alle Vorteile des Service zunächst ausprobieren und der Katalog an neuen Spielen erkunden.

Zu diesen gehören alle Inhalte des früheren PlayStation Plus, inkl. der gratis Games am Anfang des Monats, der Zugriff auf einen umfassenden Back-Katalog, Game Trials, die für 2 Stunden ausprobiert werden können, PS3-Spiele via Cloud-Streaming und vieles mehr.

PlayStation Plus Stufen

Ansonsten bietet PlayStation Plus nachfolgende Funktionen:

Spielekatalog

Ubisoft+ Classics

Monatlich neue Spiele

Online-Multiplayer

Exklusive Rabatte

Die PlayStation Plus Collection

Share Play

Spielhilfe

Cloud-Speicher

Die Trial-Phase ist jetzt die Gelegenheit, um das heiß ersehnte Stray ausprobieren zu können, dem ersten Day One Release beim neuen PlayStation Plus. Dazu muss lediglich eine Kreditkarte hinterlegt werden, da im Anschluss die Abrechnung für den Aboservice beginnt. Optional kann man das Abo auch vorher kündigen.

PlayStation Plus Trial

In diesem Juli sind außerdem dabei, der Shooter Arcadegeddon (unser Review), Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 5 und PS4 und The Dark Pictures: Man of Medan (unser Review). Hinzu kommen ab morgen außerdem:

Assassin’s Creed Unity | PS4

Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin’s Creed Freedom Cry | PS4

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Gleichzeitig verschwinden damit auch die ersten Titel wieder, die auch danach nicht mehr innerhalb von PlayStation Plus genutzt werden können.