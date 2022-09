Bandai Namco wird ab dem morgigen Mittwoch eine Open Beta Phase in Dragon Ball: The Breakers starten, dessen Inhalte jetzt bekannt sind.

In Dragon Ball: The Breakers schlüpfen die Spieler in die Rollen der bekannten Bösewichte des Franchise, die hier als „Raiders“ bezeichnet werden. Diesen gegenüber stehen die sieben “Überlebende”, welche allerdings keine Superkräfte besitzen. Der Raider muss seine überwältigende Kraft nutzen und die Überlebenden ausschalten, die zusätzlich zwischen Zeit und Raum durcheinander geworfen wurden.

Die Open Beta findet vom 21. bis 25. September statt und umfasst unter den Raiders die Charaktere Frieza und Cell, während auf der Seite der Survivor Oolong und Bulma verfügbar sein werden. Die Open Beta findet auf PS4, Xbox One, Switch und PC statt.

Neue Gesichter enthüllt

Gleichzeitig hat Bandai Namco mit Majin Buu und Farmer zwei neue Gesichter in Dragon Ball: The Breakers vorgestellt. Majin Buu ist ein Raider, der alle Überlebenden vernichten möchte. Dazu greift er auf verschiedene Fähigkeiten zurück, die ihren Ursprung in den Mangas und Animes haben, darunter die Möglichkeit seine Form zu verändern. Farmer hingegen ist ein gewöhnlicher Survivor.

Beide Charaktere werden im aktuellen Trailer vorgestellt, den wir hier angehängt haben. Dragon Ball: The Breakers erscheint offiziell am 14. Oktober 2022.