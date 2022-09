PlayStation Plus Extra & Premium & September mit Deathloop, Watch Dogs 2 & mehr

Neben den neuen Spielen für PlayStation Plus Essential in diesem September hat Sony auch schon die neuen Spiele für die Stufen Extra und Premium bestätigt. Und diese können sich wirklich sehen lassen.

PlayStation 5-Spielen können sich demnach auf den Arkane-Hit Deathloop freuen, der ab dem 20. September innerhalb von PlayStation Plus spielbar sein wird.

Das gilt zusätzlich für Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Origins, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale, Monster Energy Supercross, Alex Kidd in Miracle World DX, Rayman Legends, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show und Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition, die zusätzlich auf PS4 spielbar sind.

PlayStation Plus Extra / Premium – September 2022

PlayStation Plus Classics September 2022

Zusätzlich wird das Classics Line-Up aktualisiert, das dann folgende Titel umfasst;

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Anders als in der Stufe Essential können diese Spiele nur solange gespielt werden, wie sie bei PlayStation Plus vertreten sind, unabhängig davon, ob man sie für sich beansprucht hat oder nicht. Im Schnitt sind diese für rund 3 bis 6 Monate bei PlayStation Plus verfügbar.

Nach wie vor verfügbar ist die PlayStation Plus Trial für brandneue User, die kein aktives Abo zu laufen haben. Damit lassen sich alle Vorteile des Service ersteinmal ausprobieren und der Katalog an neuen Spielen erkunden. Das Angebot richtet sich wie erwähnt nur an User, die derzeit kein aktives Abo haben, auch wenn das für User der Stufe Essential etwas suboptimal ist.