Dreams: Zukunftsvision Mercedes Benz jetzt spielbar

Vor einigen Tagen kündigten Sony und Mercedes Benz eine Kooperation in Dreams an, die ab sofort auch in der Kreativ-Werkstatt spielbar ist.

In dieser spielbaren Zukunftsvision begeben sich die Spieler auf eine Reise durch Raum und Zeit, um sich auf die Suche nach wahrer Inspiration zu begeben. Dabei erleben sie vier äußerst unterschiedliche Welten, die mit einem aufregenden Look sowie zahlreichen Gameplay-Mechaniken eine Zukunft voller Möglichkeiten zeigen.

„Die Erforschung eines Reiches, in dem alles vernetzt ist, neue Technologien Dimensionen aufregender Erlebnisse ermöglichen und den Spielern helfen, alles zu erschaffen, was sie sich erträumen – das ist der in Dreams spielbare storybasierte 2D-Plattformer “Endlose Möglichkeiten”. Eine Manifestation der Zukunftsvision von Media Molecule und Mercedes-Benz.“

Kreiert durch die Dreams-Community steht “Endlose Möglichkeiten” ab sofort unter dem Titel “Dreams und Mercedes-Benz” im PlayStation-exklusiven Kreativbaukasten zur Verfügung.

Mit der Veröffentlichung von “Endlose Möglichkeiten” endet die Zusammenarbeit noch nicht: Zum Thema “Ideen für die Zukunft” veranstalten Media Molecule und Mercedes-Benz vom 13. Juli bis zum 28. Juli 2021 eine Spiel-Jamsession, an der sich die Dreams-Community im Spiel beteiligen kann.