DualSense Controller als limitierte Hogwarts Legacy Edition enthüllt

Die Vorbestellung des DualSense Controller in der limitierten Hogwarts Legacy Edition ist ab dem morgigen Freitag über PlayStation Direct UK und US möglich. Eine Lieferung nach Deutschland dürfte allerdings schwierig werden.

„Wir wollten, dass das Controller-Design die Magie mit den dekorativen Elementen der viktorianischen Zeit verbindet. Die weitläufige Magie und die Sterne ziehen einen nach Hogwarts selbst und schaffen eine Mischung, die für unser Spiel und unsere Zeitperiode einzigartig ist. […] Es war ein aufregender und unterhaltsamer Prozess, ein Stück der virtuellen Welt von Hogwarts Legacy in die reale und interaktive physische Welt des Controllers zu bringen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler ihn in die Hände bekommen und vollständig in das Spiel eintauchen.“ “

Den DualSense Controller beschreibt man als ideale Erweiterung für den Zauberstab im Spiel, um die Magie in eure Hände zu legen. Vom haptischem Feedback, über die adaptiven Trigger, bis hin zu den Audio-Sounds werden sämtliche Effekte aus dem Spiel mittels des Controllers verstärkt, wie auch in unserem Review zu Hogwarst Legacy angemerkt.

Passend zum Release von Hogwarst Legacy in dieser Woche veredelt man den Release mit dieser besonderen Hardware-Auflage, die es ausschließlich in den USA und Großbritannien geben wird. Der Wert dürfte dementsprechend hoch sein.

What do you think?