Dying Light 2: Bloody Ties startet mit Problemen, gratis Outfit als Entschädigung

Seit dem gestrigen Donnerstag ist der erste Story-DLC Bloody Ties für Dying Light 2 verfügbar, der einige Probleme nach sich zieht. Techland ist sich dem bewusst und spendiert dafür ein kostenloses Outfit.

Demnach ist es nicht allen Spielern möglich, die Erweiterung herunterzuladen. Im Spiel wird sie zwar angezeigt, läuft im PlayStation Store aber ins Leere. Techland schreibt hierzu:

„Es tut mir sehr leid für die Probleme mit dem Start von Bloody Ties, unser Team ist sich voll und ganz bewusst, was die Verzögerungen verursacht hat, und wir werden hart daran arbeiten, dies in Zukunft zu verhindern.“

Um dem entgegenzuwirken, spendiert man allen Spielern ein kostenloses Prince Gladitor Outfit, das perfekt zur Arena passt. Dieses kann bis zum 17. November über die offizielle Webseite und mit einem gültigen Account eingelöst werden.

In Bloody Ties können Spieler die Carnage Hall betreten – ein altes Opernhaus, das zur Kampfarena umfunktioniert wurde. Die Begegnungen werden eine echte Herausforderung darstellen, die auch für die erfahrensten Pilger geeignet ist. In dieser Erweiterung geht es jedoch nicht nur um ein blutiges Turnier. Hinter den actiongeladenen Kämpfen verbirgt sich eine tiefgründige Geschichte über Macht und Rache.

In der Carnage Hall kommt es zu allen möglichen Konflikten. In einem Moment sind Spielende vielleicht noch in eine relativ kleine Schlägerei verwickelt, um dann direkt in ein Spektakel zu geraten. Dies sind die größten Kampfvorführungen, die man sich vorstellen kann. Hier stellt man sich nicht nur Infizierten und anderen Kämpfern, sondern muss auch verschiedene Aufgaben erfüllen, um die Menge aufzuwiegeln und die Geschichte richtig zu erzählen – vergleichbar mit einem sehr blutigen Bühnenstück. Eines davon könnte Spielende sogar in die Zeit der Krise in Harran zurückversetzen.

Bloody Ties ist ab sofort für 9.99 EUR erhältlich.