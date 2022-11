Dying Light 2: Bloody Ties – Release & Launch Trailer zur Story-Erweiterung

In Bloody Ties begeben sich die Spieler auf ein neues Story-Adventure, in dem sie das Epizentrum von Tod, Reichtum und absoluter Pracht an einem atemberaubenden Ort erreichen – The Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude steckt voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

What do you think?