Die kaltblütigen Infizierten haben sich in böse Schläger, fiese Gehilfen und unheimliche Schneemänner verwandelt. Es liegt nun an den Spielenden, die höllischen Feinde zu vertreiben, die den ganzen Urlaubsspaß verderben.

Die fiesen Schurken haben alle Süßigkeiten in der Stadt gestohlen und durch ihr gemeines Verhalten ist im neuesten Event in Dying Light 2 Stay Human ihr Aussehenmutiert. Spieler sollten diese Bösewichte nicht gewähren lassen und können spezielle tägliche und wöchentliche Aufgaben abschließen und Belohnungen verdienen, um die Hoffnung in den Feiertagen wiederherzustellen.

In Dying Light 2 wird es in diesen Tagen winterlich mit einem neuen In-Game Event, das Techland heute angekündigt hat.

What do you think?