Dying Light 2 – Day One Patch Notes & mehr Testwertungen

Gespannt hatte man auf die internationalen Reviews zu Dying Light 2 gewartet, wobei die Tester noch mit einer Vorabversion auskommen mussten. Was der Day One Patch bringt, verrät Techland zwei Tage vor dem offiziellen Release.

Was den Hauptkritikpunkt der Grafik betrifft, reißt der Patch wohl noch nicht allzu viel, so dass man auf PS5 und Xbox Series den etwas eingestaubten Look hinnehmen muss. Dafür kümmert man sich um diverse Bugs und Crashes, die man beheben konnte. Zudem werden die fehlenden Audiofiles korrigiert, der Schwierigkeitsgrad wird noch einmal ausbalanciert, sowie Verbindungsprobleme im KoOp-Modus behoben.

Techland bittet die Spieler daher den Patch abzuwarten, bevor man mit dem Spielen beginnt, der innerhalb der nächsten 48 Stunden verfügbar sein wird. Die entsprechenden Patch Notes haben wir hier angehängt:

Der Storyblock „Infinite Respawn übertragen“ wurde behoben

Behebung von Dialogen, die den Fortgang der Geschichte blockieren

Die erneute Anmeldung bei der Koop-Sitzung schlägt nicht fehl, wenn der User angemeldet ist

Crash beim Übergeben von Elektroteilen an Carlos im Basar behoben

Probleme beim vorübergehenden Absenken des Schwierigkeitsgrads behoben – verbesserter adaptiver Schwierigkeitsgrad für KIs

Crash behoben, der durch den Hintergrund-Renderer beim Übergang zwischen Menü und Ladebildschirmen verursacht wurde

Erhöhtes Wwise-Gesamtspeicherlimit – Fix für fehlende Sounds und Voice-Over

Probleme mit Objekten und KI behoben, die auf einer ebenen Fläche in den Boden einsinken.

Fix für KI, die manchmal einfriert/unsterblich wird, wenn der User während des Todes wechselt

Schutz vor möglichen Crashes hinzugefügt.

Updates für ES, CH; DE-Prolog.

Fehlende Spielaktionen wurden hinzugefügt, um gelegentliches Nichtreagieren zu beheben.

Die Streamer-Modus-Option, die nicht richtig funktionierte, wurde behoben.

Crash beim Öffnen des sekundären Bildschirms behoben.

Das Trennen von Koop-Sitzungen nach einer bestimmten Zeit wurde behoben.

Und vieles mehr…

Weitere Testwertugen

Ferner treffen immer mehr Testwertungen ein, die wie hier kurz zusammenfassen. Daran zeigt sich, wie uneinig man sich mit Dying Light 2 ist und wie gegensätzlich die unterschiedlichen Meinungen sind.

Während die einen die Story loben, können anderer dieser gar nichts abgewinnen. Gleiches gilt für das Movement-System, das sich deutlich weiterentwickelt hat, für andere aber nicht weit genug. Das erstreckt sich über alle Aspekte des Spiels, was zeigt, dass man sich doch lieber selbst ein Bild von Dying Light 2 machen sollte.

Hobby Consolas – 95/100

Trusted Reviews – 90/100

PSU – 90/100

AotF – 90/100

Noisy Pixel – 85/100

Daily Star – 80/100

Wccftech – 80/100

WellPlayed – 75/100

GamingBolt – 70/100

Inverse – 70/100

TSA – 70/100

Guardian – 40/100

Unsere Eindrücke zu Dying Light 2 könnt ihr ergänzend in unserem Review nachlesen.