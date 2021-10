Dying Light 2 – Dying 2 Know Episode #4, Rosario Dawson fürs Cast bestätigt

Wie angekündigt, hat Techland die vierte Episode Dying 2 Know zu Dying Light 2 veröffentlicht, in der man sich unter anderem dem Soundtrack widmet. Zudem wurde ein besondere Gastauftritt enthüllt – Rosario Dawson.

Für die Musik im Spiel hat man sich den Komponisten Olivier Derivière an Bord geholt hat, der bereits an Spielen wie Alone in the Dark, Life is Strange oder Assassin’s Creed mitgewirkt hat, also ein durchaus breites Spektrum an Genres und Richtungen.

Bekanntes Gesicht aus Star Wars

Weiterhin kündigte man an, Rosario Dawson, bekannt aus Star Wars: The Mandalorian, eine Rolle in Dying Light 2 besetzen wird. Hier schlüpft sie in die Rolle von Lawan, eine moderne Kriegerin und taffe Frau, die nach Rache an einer Gruppe sinnt, die ihr Unrecht getan haben.

Welcome to The City @rosariodawson!

February 4th couldn't come sooner! pic.twitter.com/vL4dNUZ7kt — Dying Light (@DyingLightGame) September 30, 2021

Techland betonte während der Show nochmals, dass die Entscheidungen von Lawan darüber bestimmen, wie sich die Geschichte des Spiels entwickelt. Sie ist eine starke und selbst bestimmende Frau in der Welt von Dying Light 2, mit der wohl nicht zu spaßen ist.

Zudem spielt sie eine wichtige Rolle in der Story und hat großen Einfluss auf diese. Gleichzeitig möchte man sie so echt wie möglich darstellen, in dem sie ihre eigenen Ziele verfolgt, ihre eigene Motivation hat und eigene Entscheidungen trifft. Ist Lawan also mit irgendeiner eurer Taten nicht einverstanden, wird sie es euch auch wissen lassen und darauf reagieren, manchmal auch feindlich.

Lawan ist ihr eigener Boss und weiß genau was sie will, was nicht unbedingt immer das ist, was ihr wollt. Mehr dazu gibt es im Video unten.

„Was ich wirklich an diesem Spiel und Charakter liebe, ist, wie sie auftritt, basierend auf den Entscheidungen des Spielers. Wird sie ein durchgedrehter Killer, die von ihren Zielen besessen ist? Oder wird sei ein Night Runner, die ihr eigenes Leben für andere riskiert? Es liegt ganz bei euch.“

Dying Light 2 erscheint am 04. Februar 2021.