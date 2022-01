Dying Light 2 – Dying 2 Know Episode #6 heute Abend

Techland zeigt heute Abend die finale Episode der Dying 2 Know-Serie zu Dying Light 2, dessen Inhalte man vorab vorstellt.

Dies wird eine der letzten Gelegenheiten sein, um einen Blick auf den Survival-Titel vor dem Release zu werfen, der für Anfang Februar angesetzt ist. Zum letzten Mal liefert euch darin Jonah Scott, die Stimme von Aiden Caldwell, zusammen mit seiner Co-Moderatorin Leah aufregende Neuigkeiten und In-Game-Material aus Dying Light 2, die schon jetzt eine höllische Fahrt versprechen. Hauptfokus der heutigen Epsiode wird der Vergleich zwischen den aktuellen und Last-Gen Konsolen sein.

Los geht es ab 21 Uhr unter anderem auf Twitch, sowie Youtube, wo anschließend auch die Aufzeichnung der neuen Episode zu finden sein wird. Alle relevanten Infos aus der Show gibt es dann auch hier wieder bei uns nachzulesen.

Über Dying Light 2

Vor über zwanzig Jahren wurde in Harran das Virus bekämpft – und verloren. Jetzt steht man wieder am Abgrund. The City, eine der letzten großen menschlichen Siedlungen, wird von Konflikten zerrissen. Die Zivilisation ist in das dunkle Zeitalter zurückgefallen. Und dennoch gibt es Hoffnung.

Ihr als Spieler habt die Macht, das Schicksal der Stadt zu ändern, auch wenn eure außergewöhnlichen Fähigkeiten ihren Preis haben. Von Erinnerungen heimgesucht, macht ihr euch auf die Suche nach der Wahrheit … und findet euch inmitten des Chaos wieder.

Enthüllt mithilfe eurer Fähigkeiten die dunklen Geheimnisse hinter den Machthabern, wählt eine Seite und entscheidet über euer Schicksal. Aber wohin auch immer euch eure Taten führen, eines dürft ihr nie vergessen – menschlich zu bleiben.

Dying Light 2 erscheint am 04. Februar 2022.