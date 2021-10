Dying Light 2 – Jeder Skill wird zum Game-Changer, sagt Techland

Zwar muss man wieder ein wenig länger auf Dying Light 2 warten, diese Wartezeit soll sich aber umso mehr lohnen. Darüber sprach Techland in einem aktuellen Interview, in dem es auch um einen Game-Changer geht.

Gegenüber dem Edge-Magazine sprach Lead Designer Tymon Smektala über das Skill-System von Dying Light 2, das gegenüber dem original Dying Light etwas anders aufgebaut ist. Anstatt sich bestimmte Skills über Stunden zu erarbeiten, können diese nun direkt verdient und auf Gegner angewendet werden. Jeder dieser Skills verändern zudem das Spiel.

„Es ist sehr schwierig, eine Fortsetzung eines Spiels mit dieser Art von Leistungskurve zu erstellen,“ so Smektala. „Wenn man bereits 50, 100, 200 Stunden damit verbracht hat, seine Kräfte zu steigern, und jetzt muss man dasselbe von Grund auf neu tun. Im Original waren einige Fähigkeiten lediglich Filler, nur um die Attribute zu optimieren. In Dying Light 2 ist jede Fähigkeit ein Game-Changer. Fast jeder gibt dir eine neue Fähigkeit, die du sofort an Feinden ausprobieren kannst.“