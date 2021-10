Evil Genius 2: World Domination ab November auf PS5 & Co.

Rebellion hat den Release-Termin zu Evil Genius 2: World Domination am 30. November bestätigt. Dann kommen auch Konsolen-Spieler in den Genuss, die Weltherrschaft an sich zu reißen.

In Evil Genius 2 lassen Spieler ihren inneren Superschurken freien Lauf, um einen Weg zur Weltherrschaft zu finden. Dazu bauen sie einen geheimen Unterschlupf, trainieren Horden treuer Schergen, rekrutieren mächtige Gefolgsleute und verteidigen ihre Basis gegen lästige Gesetzeshüter.

Auf dem Weg zu Machtergreifung wird man immer mächtiger, während man seine Spezialisten erschafft, die euch bei der Umsetzung eurer fiesen Pläne helfen. Doch das reicht noch lange nicht und man braucht etwas, das noch mächtiger ist … mentaler Druck. Schüchtert eure Gegner ein und rekrutiere kräftige Handlanger, die zu eurem Spielstil passen – jeder Superschurke braucht schließlich eine rechte Hand … oder auch mehrere.

Boni für Vorbesteller

Heranwachsende Superschurken erhalten bei Vorbestellung zudem drei einzigartige Bonusinhalte, die euch bei eurem Vorhaben schneller voranbringen:

Aurora Borealis – eine wunderschöne Ablenkung, deren Lichter sowohl Touristen als auch Agenten in ihren Bann zieht.

– eine wunderschöne Ablenkung, deren Lichter sowohl Touristen als auch Agenten in ihren Bann zieht. Fountain of Youth – Minions können aus dem Brunnen drinken, um einen Stat-Boost zu erhalten.

– Minions können aus dem Brunnen drinken, um einen Stat-Boost zu erhalten. Trojan Horse – Das legendäre Holzpferd kann einzigartige Machenschaften in der Welt freischalten.

Evil Genius 2: World Domination erscheint am 30. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5.