Dying Light 2 startet erstes Double XP / Booster Event

Das ist aber noch lange nicht das Ende, wie Techland wiederholt betont. Für The City habe man bereits große und gut geplante Vorhaben, mit denen sich alles in der Spielwelt von Dying Light 2 ändern kann. Das umfasst unter anderem die erste Erweiterung, die im Sommer 2022 folgt und abseits der Hauptstory gelegen ist.

Weiter geht es vom 12. bis 16. Mai mit dem Blue Moon Effect, der unter anderem eure Immunität stärkt, sowie abschließend vom 19. bis 23. Mai der Hyper Mode. Dieser katapuliert eure Gegner beim Aufprall in die Luft, egal ob man sie mit Waffen, Drop-Kicks oder Grapples trifft, was mitunter urkomisch aussieht.

Das Event ist bereits online und läuft bis einschließlich 03. Mai 2022. In dieser Zeit bekommt man doppelte Erfahrungspunkte auf Combat und Parcour-Erfolge. Vom 05. bis 09. November werden dann Crystals ausgeschüttet, die bessere Crystal Cores in Dark Hollows gewähren.

Nach dem ersten großen Title Update für Dying Light 2 in dieser Woche, das unter anderem die New Game Plus Option ermöglichte, startet Techland nun auch das erste Double XP und Booster Event in dem Survival-Titel.

