Dying Light 2 – Techland verspricht bis zu 500 Spielstunden

Mit Dying Light 2 wird man sich wieder ausgiebig beschäftigen können, wenn man das Survival-Adventure bis in alle Ecken erkundet.

Entwickler Techland verspricht hier bis zu 500 Spielstunden, sofern man wirklich alles aus Dying Light 2 herausholen möchte. Dies bedeutet aber auch, dass man alle Quests beenden muss, jeden Winkel des Spiels erkunden usw.

Der durchschnittliche Spieler wird sich wohl erheblich weniger mit Dying Light 2 auseinandersetzen, der laut Techland dennoch auf gut 100 Spielstunden kommt, wenn er sich ein bisschen Zeit für die Erkundung nimmt.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA — Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022

Zum Spiel an sich heißt es: Willkommen in The City, einer modernen Welt, die in ein dunkles Zeitalter gestürzt wurde. The City ist das letzte Bollwerk der Menschen, in dem Fraktionen um die Vorherrschaft und normale Menschen ums reine Überleben kämpfen.

Dying Light 2 erweckt dazu die einzigartige postapokalyptische Vision eines modernen Mittelalters zum Leben. Eine brutale, trostlose und erbarmungslose Realität, in der Spieler durch die Hand eines Menschen genauso den Tod finden können, wie durch die eines Infizierten. In dieser verbrannten Welt sind schnelles Denken, bemerkenswerte Parcours-Fähigkeiten und brutale Kampfkünste das einzige, was die Spieler die Nacht überleben lässt. Sie müssen folgenschwere Entscheidungen treffen und erleben, wie sie sich auf die Welt auswirken, das Erscheinungsbild der Stadt verändern und letztendlich das Schicksal jedes Einzelnen bestimmen.

Dying Light 2 erscheint am 04. Februar 2022, hierzulande jedoch nur in zensierter Fassung. In Kürze kann man sich dafür auf die finale Dying 2 Know-Episode freuen, die sich der Last-Gen Version widmet.