E3 vor Absage? Immer mehr Publisher nicht dabei

Erst Nintendo und Ubisoft, dazu höchtswahrscheinlich Sony und Microsoft und jetzt auch noch SEGA und Tencent. Die Liste an Entwicklern und Publishern, die ihre Teilnahme an der E3, die vom 13. bis zum 16. Juni in Los Angeles stattfinden soll, absagen, wird immer länger. Die ehemals größte und wichtigste Videospiel-Messe der Welt schrumpft seit Jahren immer weiter und könnte in diesem Jahr tatsächlich vor der Absage stehen.

E3 vor Absage?

Sony war tatsächlich 2018 zum letzten Mal bei einer E3 vor Ort. Die Absage hat also nicht unmittelbar mit der Pandemie zu tun. Diese hat den Trend aber eindeutig verstärkt, wie letztes Jahr auch auf der gamescom zu sehen war. Große Events sind für Publisher einfach sehr teuer und, das muss man mittlerweile wohl sagen, auch nicht mehr wichtig genug. Über YouTube und Twitch können jederzeit neue Spielszenen gezeigt werden und viele Spieler kaufen Games auch gerne, ohne sie vorher ausprobiert zu haben. Durch den Game Pass, EA Play, PS Plus und Co. sind viele Spiele darüber hinaus auch kostengünstig verfügbar. Eine Reise zu einer der großen Messen lohnt sich da für viele kaum noch.

Microsoft und Sony haben sich für die diesjährige E3 noch nichtmal die Mühe gemacht, tatsächlich abzusagen. Auch von Activision Bliizard, EA, der Embracer Group,Epic Games, Square Enix, Take-Two, and Warner Bros. Games gibt es noch keine offizielle Aussage dazu. Und das weniger als drei Monate, bevor die Messe stattfinden soll!

Zum aktuellen Zeitpunkt scheint es wahrscheinlich, dass kaum eines der genannten Studios vor Ort sein wird, wodurch die Veranstaltung natürlich massiv an Attraktivität verliert. Es werden kaum Journalisten durch die ganze Welt fliegen, wenn es dort dann gar nichts zu sehen gibt. Mittlerweile wird auch gemunkelt, dass die E3 in diesem Jahr komplett abgesagt werden könnte und dass die Ankündigung schon in wenigen Tagen bevorsteht. Das ist natürlich abzuwarten, klingt aber alles andere als unmöglich. Was das dann für die Zukunft der Messe heißen würde, kann sich wohl jeder selbst denken.